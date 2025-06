Ceará Travel Show vai divulgar o Estado em 5 países em 2025

Evento ocorreu nesta sexta-feira, 6, no Centro de Eventos, em Fortaleza / Crédito: Thaís Mesquita/ Divulgação Setur

“Nós temos aqui o Ceará Travel Show, que vai ser um road show exclusivo para o Ceará. A gente quer contar com a presença do trade turístico, da Capital, Fortaleza, e de todos os prefeitos e representantes dos municípios cearenses”, comentou o secretário. Além disso, o titular da pasta apresentou o desempenho do Ceará no setor de turismo, que no primeiro quadrimestre deste ano movimentou R$ 4,6 bilhões, com o recebimento de 1,87 milhão de turistas, que gastaram em média R$ 3.840,44 durante sua estadia. Ceará Travel Show: Confira o cronograma de 2025 Junho/ 2025 23/6 - Madri/ Espanha

24/6 - Sevilha/ Espanha

26/6 - Barcelona/ Espanha Julho/ 2025 1/7 - Brasília/ Brasil

2/7 - Goiânia/ Brasil Agosto/ 2025 5/8 - Curitiba/ Brasil

5/8 - Jerusalém/ Israel

6/8 - Londrina/ Brasil

7/8 - Telavive/ Israel Setembro/ 2025 1/9 - Campinas/ Brasil

2/9 - Baurú/ Brasil

3/9 - São José do Rio Preto/ Brasil

4/9 - Ribeirão Preto/ Brasil

8/9 - Natal/ Brasil

9/9 - Recife/ Brasil

10/9 - Maceió/ Brasil

11/9 - Aracaju/ Brasil

17/9 - Lisboa/ Portugal

18/9 - Porto/ Portugal

18/9 - Cuiabá/ Brasil

19/9 - Campo Grande/ Brasil Outubro/ 2025 6/10 - Vitória/ Brasil

7/10 - Rio de Janeiro/ Brasil

13/10 - Roma/ Itália

14/10 - Milão/ Itália

20/10 - Belém/ Brasil

21/10 - Manaus/ Brasil

27/10 - Paris/ França

28/10 - Lyon/ França Novembro/ 2025 10/11 - Caxias do Sul/ Brasil

11/11 - Camboriú/ Brasil Turismo nas praias do Ceará | Guia Vida&Arte Mais notícias de Economia Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor