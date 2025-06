Ceará é o 2º maior em projetos de tecnologia do Brasil e soma R$ 54 mi para jovens

A informação foi destacada durante o seminário Política Industrial para o Setor de TICs , realizado nos dias 5 e 6 de junho de 2025 na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza.

O Ceará ocupa hoje a segunda colocação no ranking nacional de captação de recursos via Lei de informática , mecanismo federal que incentiva a inovação tecnológica em todo o País.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O encontro reuniu representantes do governo federal, setor produtivo, instituições de ensino superior e centros de pesquisa com o objetivo de discutir estratégias de desenvolvimento para a indústria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Tic) no estado e na região Nordeste.

Projetos e investimentos para juventude



Parte significativa dos recursos captados pelo Ceará — cerca de R$ 54 milhões — foi destinada a programas voltados à formação de jovens em tecnologia, com destaque para a Residência ITIC (também chamada de C-Jovem).

A iniciativa beneficia 7.400 alunos da rede pública do ensino fundamental e médio, em parceria com instituições como IFCE, UFC, UECE e UFCA.



Trata-se de um projeto piloto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), testado inicialmente no Ceará, com apoio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), responsável pela execução local de programas como Centelha e Tecnova.