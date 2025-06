Bolsas de NY fecham em alta com payroll forte; S&P 500 toca 6.000 pontos

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 6, impulsionadas por um forte relatório de empregos nos Estados Unidos, que ajudou a aliviar preocupações sobre a saúde do mercado de trabalho. O S&P 500 atingiu os 6.000 pontos, enquanto as ações da Tesla tiveram recuperação parcial, em meio ao noticiário sobre troca de comentários entre o CEO Elon Musk e o presidente dos EUA, Donald Trump.

A Tesla ganhou 3,82% nesta sexta, após despencar 14% na véspera por conta do embate público entre Musk e Trump. O bilionário deu sinais de que pretende esfriar o confronto, enquanto o presidente afirmou não ter interesse em retomar o diálogo.

A Microsoft subiu 0,6%, a US$ 470,38 por ação e reforçando sua posição como empresa mais valiosa dos EUA, com valor de mercado de US$ 3,476 trilhões.

A Broadcom, por sua vez, recuou 5% após forte rali pré-balanço. Apesar da queda, os resultados da empresa reforçaram o apetite por inteligência artificial, impulsionando papéis de rivais como Nvidia, Micron Technology e Palantir Technologies.

As ações da United Airlines e da American Airlines também avançaram no pregão, com altas de 4,83% e 4,53%, respectivamente, após a notícia de que ambas firmaram acordos para incorporar jatos supersônicos às suas frotas.