Bolsas da Ásia fecham mistas e com variações modestas, após conversa entre Trump e Xi

São Paulo, 06/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta sexta-feira, enquanto investidores digeriam uma conversa telefônica entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

Trump e Xi concordaram ontem que representantes de ambos os países se encontrarão em breve para retomar as negociações tarifárias bilaterais.

O mercado da Coreia do Sul não operou hoje devido a um feriado, depois de acumular fortes ganhos nos dois últimos pregões em reação ao resultado da eleição presidencial do país.

Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,04%, a 3.385,36 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,12%, a 2.007,69 pontos.

A ligação, que Trump descreveu como "muito boa", durou cerca de 90 minutos e focou "quase inteiramente" a questão comercial, segundo postagem do presidente americano.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pela segunda sessão consecutiva, com baixa de 0,27% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.515,70 pontos.

