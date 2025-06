Benefício fiscal se tornou rubrica do Orçamento, mas Brasil precisa rever, diz ministro

"O benefício fiscal tem uma razão lógica, tem uma razão no sentido de ser um retorno para a sociedade. Obviamente esse benefício fiscal não pode se tornar uma muleta, ele tem que ser um benefício que tem de acontecer como um impulso, para dar aquele start , mas não pode ser um benefício para a vida toda", disse ele, em participação no Fórum Esfera, no Guarujá.

O benefício fiscal se tornou uma rubrica dentro do Orçamento do setor econômico que foi beneficiado, a partir de grupos de lobby, mas o Brasil precisa rever isso, segundo o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ministro disse que o Brasil está chegando num ponto em que é preciso "de fato, parar com faz de conta, parar de fingir que estamos resolvendo o problema". Caso contrário, "a conta vai ficar mais cara para todos os segmentos", inclusive para os que estão se beneficiando com os incentivos fiscais, acrescentou.

Jader Filho considera que é preciso ter clareza sobre qual retorno o benefício fiscal está dando para a sociedade. "Você precisa saber quantos empregos aquela indústria que está se estabelecendo em determinada cidade vai gerar. Qual benefício vai trazer e como o ciclo vai se encerrar. Porque a conta não pode ser eterna para o Estado", afirma.

Renan Filho cita ajuste fiscal feito no governo de Alagoas

No mesmo evento, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o ajuste fiscal feito no governo de Alagoas partiu do corte de gastos tributários, em referência ao corte de 30% dos benefícios tributários. Ele abordou ainda a tese de que para realizar um ajuste fiscal no Brasil, é preciso convencer quem tem isenção tributária a "abrir mão".