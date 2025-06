Alckmin defende investimentos em datacenters e em IA

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu nesta sexta-feira, 6, investimentos em datacenters e em inteligência artificial e afirmou que os setores dependem do desenvolvimento de energia no País. "O limite no mundo para inteligência artificial e datacenter vai ser falta de energia e aqui temos energia abundante e renovável", declarou, durante discurso no Roadshow Brasil Mais Produtivo, em Campina Grande (PB).

O evento é promovido pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) e integra a programação do Evento Diálogo Sobre a Competitividade, Combate ao Custo Brasil.