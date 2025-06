Vale inicia testes para desenvolver caminhão off-road movido a etanol e diesel

A Vale, em parceria com a Cummins e a Komatsu, iniciou o comissionamento de uma célula de testes de etanol para desenvolver um caminhão do tipo off-road movido a etanol e diesel. O projeto visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa e faz parte do programa Dual Fuel para adaptar os motores a diesel já instalados nos caminhões da Komatsu para poder operar com uma mistura dos dois combustíveis.

Os caminhões serão os primeiros veículos de tal porte, capazes de transportar de 230 a 290 toneladas de minério, a funcionar com etanol.