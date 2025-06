Lutnick: México é um grande parceiro comercial nosso, mas precisamos repensar relação

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que o México é um grande parceiro comercial americano, mas que é preciso repensar a relação com o país vizinho, ao responder perguntas e respostas durante mais um testemunho no Comitê de Apropriações do Senado dos EUA, nesta quinta-feira, 5.

"Mudança na relação com México pode ser ótima, não podemos prejudicar nosso trabalhadores", disse.