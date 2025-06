Lagarde revela que corte não foi unânime, mas evita comentar decisões e projeções futuras

Lagarde evitou comentar os próximos passos do banco central, reiterando que não há uma "trajetória predeterminada" dos juros e ressaltando diversas vezes que vê a política monetária bem posicionada no momento. "Prefiro não dizer nada sobre as próximas decisões ou possíveis futuros choques econômicos, sobre os quais não sabemos nada agora", afirmou.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, revelou que o corte das taxas juros em 25 pontos-base (pb) não teve apoio unânime, com voto contrário de um dirigente, em coletiva de imprensa para comentar a decisão nesta quinta-feira. "Tivemos um consenso amplo, mas não foi unânime", disse, mas sem detalhar qual a opção escolhida pelo voto divergente.

Contudo, a presidente do BCE não descartou a possibilidade de ajustes futuros nas perspectivas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ou de outras projeções.

Lagarde lembrou que um grande fator que pode provocar alterações é o resultado das negociações comerciais dos EUA com todos os parceiros comerciais. "Isso não está no nosso cenário nem eventuais retaliações. Nossas projeções publicadas hoje consideram apenas o cenário atual", disse.

A equipe técnica do banco central projeta que as novas políticas comerciais devem pesar sobre as exportações e os investimentos empresariais nos próximos meses, contrapondo o forte crescimento do PIB europeu no primeiro trimestre.

Lagarde acrescentou que tensões geopolíticas na Ucrânia e no Oriente Médio, além de possível deterioração do mercado financeiro, podem piorar esse cenário, enquanto impulsionar reformas fiscais pode apoiar a atividade econômica.