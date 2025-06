Pix Automático não é produto adequado para parcelamento, diz diretor do BC

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, afirmou nesta quarta-feira, 4, que a nova funcionalidade do Pix Automático não é a forma mais adequada para realizar uma compra no sistema de parcelamento sem juros. Segundo ele, no caso do Pix Automático, o risco de crédito está atrelado ao consumidor. "E esse consumidor, a qualquer momento, pode desistir daqueles pagamentos. Então, não é uma operação de crédito normal", alertou.

Gomes ainda pontuou que a nova modalidade do Banco Central deve atacar outros meios de pagamentos recorrentes, como o débito automático e o boleto.