Ouro fecha em alta com dados fracos dos EUA e demanda por bancos centrais

O contrato de ouro com vencimento em junho avançou 0,70% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.373,50 por onça-troy. No mesmo período, o índice dólar DXY recuava a 98,697 pontos.

A valorização do ouro ganhou força após a divulgação de dados fracos da economia americana. O índice ISM de serviços caiu para território de contração pela primeira vez desde junho do ano passado, enquanto a criação de empregos no setor privado ficou bem abaixo das expectativas do mercado.

Diante dos números decepcionantes, o presidente Donald Trump voltou a pressionar o Federal Reserve, pedindo publicamente que inicie cortes nas taxas de juros.

As tensões comerciais entre Estados Unidos e China também seguem no radar, com Trump afirmando que é "extremamente difícil" fechar um acordo com o presidente chinês Xi Jinping, o que reforça a aversão ao risco e favorece o ouro.

"As idas e vindas nas tarifas de Trump já levaram investidores a abandonar ativos dos EUA em busca de refúgios seguros, como o ouro e outras moedas, diante da expectativa de que as incertezas comerciais afetem a economia global", disse Amelie Derambure, gestora da Amundi.