Haddad diz que tem 'alinhamento' com Congresso sobre medidas fiscais

Depois da reação negativa de representantes do setor privado e de parlamentares, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 3, que existe um "entendimento" com a cúpula do Congresso para definir medidas de ajuste fiscal alternativas ao decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O ministro, porém, disse que não poderia divulgar nenhuma dessas medidas antes de reunião com líderes de partidos, prevista a princípio para o domingo ou o início da próxima semana.

As declarações foram feitas depois de um almoço no Palácio da Alvorada, que reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), além de outros integrantes do governo, como o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin.