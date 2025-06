BC: Comef avalia que política macroprudencial neutra segue adequada no momento

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do Banco Central (BC) afirmou, na ata da sua reunião de maio, que a política macroprudencial neutra segue adequada ao momento. A decisão foi de manter o ACCP Brasil em 0%.

"A decisão considerou as condições financeiras, os preços dos ativos e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito", diz a ata.