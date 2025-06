Taxa anual do CPI da Turquia desacelera a 35,41% em maio e fica abaixo do esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia desacelerou para 35,41% em maio, ante 37,86% em abril, segundo dados publicados nesta terça-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado do mês passado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 35,7%. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 1,53% em maio, representando cerca de metade do avanço de 3% de abril, informou a TurkStat.