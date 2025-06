Haddad: governo fará reunião no domingo com líderes sobre alternativas à alta do IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 3, que o governo terá uma reunião com líderes partidários no domingo, 8, para discutir alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ele concedeu entrevista coletiva após ter se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no Palácio da Alvorada.

"Enquanto isso, nós vamos estar trabalhando na Fazenda, na apresentação formal das medidas, com análise de impacto, gráficos, tudo que for necessário para que haja uma compreensão bastante precisa do que nós estamos dizendo", disse Haddad, após a reunião. "Obviamente que vamos medir, junto aos líderes, a viabilidade e a pertinência das medidas."