Em almoço no Alvorada que deve discutir IOF, Lula receberá Motta, Alcolumbre, Haddad e líderes

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para um almoço no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, 3, às 13 horas. Também estarão presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE). A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também deve participar.

O objetivo é chegar a um acordo com a cúpula do Congresso sobre a alternativa para a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).