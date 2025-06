Vale divulga primeiro relatório de sustentabilidade de acordo com as normas de IFRS

"Este relatório evidencia que a Vale está preparada para liderar na mineração sustentável, com um posicionamento único para apoiar a descarbonização global, enquanto caminha para tornar-se referência na criação de valor de longo prazo", disse, por nota, Gustavo Pimenta, CEO da Vale. Segundo ele, esta divulgação também mostra as ações da Vale para atingir suas metas de redução de emissões. "por meio de medidas transparentes e responsáveis, investindo de forma pragmática na execução de sua estratégia climática e no avanço das melhores práticas em sustentabilidade."

A Vale divulgou o seu primeiro Relatório de Informações Financeiras Relacionadas à Sustentabilidade. O documento foi elaborado de acordo com as normas IFRS Sustainability Disclosure Standards, emitidas pelo International Sustainability Standards Board (ISSB), e com os pronunciamentos CBPS de Divulgação de Sustentabilidade, emitidos pelo Comitê Brasileiro de Sustentabilidade (CBPS).

Segundo o relatório, a Vale estabeleceu um Plano de Transição Climática que inclui além das operações da companhia, cadeia de valor, os processos de governança e riscos e está integrado ao Planejamento Estratégico, refletindo os compromissos relacionados a mudança do clima. "A Vale reconhece as mudanças climáticas como um dos maiores desafios globais, com impactos significativos nas sociedades e nos sistemas naturais", informou a empresa.

De acordo com o documento, a Vale tem como meta reduzir em 15% as emissões líquidas da cadeia de valor e contribuir com a estratégia de 2023 da Organização Marítima Internacional (IMO) em alcançar emissões líquidas zero até ou por volta de 2050. Além disso, a empresa assumiu o compromisso de diminuir em 33% as emissões absolutas até 2030 e atingir emissões líquidas zero até 2050.

A Vale também informou que terá um portfólio de produtos e soluções tecnológicas que apoiam a transição para a fabricação de aço e metais de baixo carbono. Além disso, se compromete em uma alocação eficiente de capital para implementar combustíveis e tecnologias de baixo carbono, obter 100% de eletricidade renovável globalmente até 2030. No Brasil, o consumo de eletricidade é integralmente baseado em fontes renováveis desde 2023. A companhia também informou que deve melhorar o indicador global de eficiência energética em 5% até 2030.

O relatório informa que, desde 2020, a Vale já investiu R$ 7,4 bilhões em iniciativas de descarbonização, dentre eles R$ 1,38 bilhão em 2024. Em sua estratégia climática, a companhia tem como metas reduzir as emissões de gases de efeito estufa de escopo 1 e 2 em 33% até 2030, com relação ao ano-base de 2017, e zerar as emissões líquidas até 2050. A Vale também busca reduzir em 15% as emissões líquidas de escopo 3, relativas à cadeia de valor, até 2035.