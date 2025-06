Uber promove novo diretor de operações e vice-presidente sênior de entregas deixa o cargo

A Uber Technologies está mudando sua liderança com a saída do chefe de sua divisão de entregas e a nomeação de seu primeiro diretor de operações desde 2019.

"O negócio de entregas está mais forte do que nunca e estou confiante de que, sob a liderança de Mac, a equipe aumentará esse impulso", disse Gore-Coty.

O novo diretor de operações receberá um prêmio de US$ 5 milhões em unidades de ações restritas como parte de sua promoção, informou a Uber. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)