PMI industrial do Japão (final) sobe de 48,7 em abril a 49,4 em maio

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão subiu de 48,7 em abril para 49,4 em maio, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta segunda-feira (2). O indicador, entretanto, permaneceu abaixo do patamar neutro de 50, ou seja, indicando contração da atividade e sinalizando uma deterioração na saúde do setor pelo 11º mês consecutivo.

Segundo a economista da instituição, Annabel Fiddes, as condições de fabricação no Japão aproximaram-se da estabilização em maio, com as empresas indicando um declínio mais suave nas vendas e uma melhora no crescimento de empregos. "A desaceleração na produção foi, entretanto, relativamente branda e semelhante à observada em abril", acrescentou.