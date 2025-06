Galípolo: Temos avançado com Senado nas tratativas sobre autonomia financeira do BC

Ao ser provocado a falar sobre a PEC da Autonomia Financeira do Banco Central (BC) que tramita no Senado, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, agradeceu a oportunidade para refutar algumas fake news que envolvem o tema e também assegurou que as tratativas junto ao Senado tem avançado.

"Temos avançado nas negociações com o Senado", disse o banqueiro central ao participar neste começo de noite de segunda-feira, 3, de debate promovido pelo Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP).