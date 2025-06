Confiança empresarial sobe 0,4 ponto em maio ante abril, para 94,8 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) cresceu 0,4 ponto em maio ante abril, para 94,8 pontos, informou nesta segunda- a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, a confiança empresarial encolheu 0,1 ponto.

"A alta da confiança empresarial em maio interrompe, ao menos temporariamente, a tendência de queda observada desde janeiro, associada à desaceleração dos segmentos monitorados pelas sondagens empresariais do FGV IBRE. Ainda é cedo para se projetar uma reversão de tendência, mas os resultados apontam alguns sinais de resiliência da atividade no segundo trimestre e uma discreta melhora nas expectativas em relação à evolução dos negócios nos próximos meses", avaliou Aloisio Campelo Junior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.