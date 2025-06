Aura compra mina de ouro da AngloGold em Goiás por US$ 76 milhões

A Aura anunciou que fechou o acordo com a AngloGold Ashanti para a compra da mina Serra Grande, em Crixás, no Estado de Goiás. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que o valor do negócio é de US$ 76 milhões e a previsão é de que a conclusão do acordo deve ocorrer no terceiro trimestre de 2025, e não devendo ultrapassar o quarto trimestre de 2025.

Segundo Rodrigo Barbosa, CEO da Aura, a Mina Serra Grande (MSG), situada em um dos mais destacados cinturões greenstone do Brasil, produziu, segundo a AngloGold, mais de 3 milhões de onças desde 1998, com um pico de produção de 193.000 onças em 2006, evidenciando seu elevado potencial.