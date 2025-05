Sentimento do consumidor dos EUA se mantém a 52,2 em maio, revela pesquisa final

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, se manteve em 52,2 em maio ante abril, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 30. O resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, de 51,8, e pela leitura preliminar, de 50,8.

No documento, a Universidade de Michigan destaca que houve uma melhora na leitura final ante a preliminar por conta da suspensão temporária de algumas tarifas sobre produtos chineses e que as condições comerciais melhoraram após a metade do mês de maio.

A pesquisa menciona, no entanto, que as mudanças positivas foram compensadas por quedas nas finanças pessoais atuais, decorrentes da estagnação da renda ao longo de maio. "No geral, os consumidores veem as perspectivas para a economia como não piores do que as do mês passado, mas permaneceram bastante preocupados com o futuro", cita o documento.