Ouro fecha em queda com realização de lucros em meio a disputa tarifária

Os preços do ouro recuaram nesta sexta-feira, 30, com investidores realizando lucros após as recentes máximas, em meio a um dólar mais forte. O movimento ocorre enquanto os mercados digerem os desdobramentos mais recentes da disputa tarifária iniciada pelo presidente americano, Donald Trump, e um novo relatório de inflação mais branda nos Estados Unidos, que manteve vivas as apostas por cortes de juros ainda neste ano pelo Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o contrato do ouro para junho caiu 0,85%, a US$ 3.288,9 por onça-troy. Na semana, o metal acumulou perda de 2% e, em maio, recuou 0,28%. No acumulado do ano, no entanto, o ouro ainda sobe 22%.