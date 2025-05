Ibovespa despenca com temor fiscal no Brasil apesar de alta do PIB e queda leve em NY

Além de temores fiscais internos, há preocupações com a disputa comercial sino-americana. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegou que a China violou "totalmente" o acordo com os americanos sobre tarifas.

O Ibovespa despenca e perdeu a marca dos 137 mil pontos, depois de ter iniciado a sessão desta sexta-feira - a última do mês para a B3 - em torno dos 138 mil pontos. O recuo é de cerca de 1,00%, mais intenso do que a queda maior vista em Nova York, devido a elevadas preocupações com a saúde fiscal do Brasil. Nos EUA, Nasdaq cai 0,35% e o Dow Jones sobe 0,09%.

Mas o que influencia mesmo é a incerteza com a saúde fiscal do Brasil, afirma Pedro Moreira, sócio da One Investimentos. "Mesmo com crescimento de arrecadação, vemos que as despesas continuam subindo ainda mais. Não adianta arrecadar se as despesas sobem acima. Agora, a Fazenda está sem muitas possibilidade de onde mexer para melhorar as contas públicas", afirma.

Ainda fica no foco a possibilidade de adoção de medidas pelo governo para melhorar sua imagem. A desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a subir e atingiu a maior marca da série histórica, segundo a nova pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira. O índice de quem não aprova a gestão do petista chegou a 53,7%. No início da medição, em janeiro de 2024, quando o presidente estava há um ano no Palácio do Planalto, a porcentagem era de 45,4%. São, atualmente, 45,4% os que o aprovam, e 0,7% não souberam responder.

"A desaprovação do Lula preocupa, no sentido de que o governo pode adotar novas medidas de estímulo à economia para recuperar sua imagem", pontua Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

A despeito da queda do Ibovespa, o indicador caminha para fechar o mês com valorização em torno de 1,00%, após avanço de 3,69% em abril.