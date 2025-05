IBGE: um quarto do crescimento interanual do PIB teve influência direta da agropecuária

A atividade avançou 10,2% no primeiro trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2024, também ajudando o crescimento de 2,9% no PIB do período.

O avanço de 1,4% na atividade econômica no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024 foi impulsionado pelo crescimento de 12,2% no PIB Agropecuário, de acordo com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Um quarto do crescimento anual do PIB tem a ver com agropecuária, isso por efeito direto", apontou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

Entre as boas notícias do campo está a expectativa de uma nova safra recorde de soja, principal cultura do País, cuja colheita é mais concentrada no primeiro trimestre.

"Várias colheitas que estão crescendo neste ano são concentradas no primeiro trimestre", lembrou Palis, acrescentando que o setor está beneficiado por condições climáticas favoráveis e por uma baixa base de comparação. "Além de a produção estar crescendo, a produtividade também está crescendo, então isso afeta também o resultado da agropecuária."

Além da soja, o PIB da Agropecuária é impulsionado por safras maiores de milho, arroz e fumo. Há efeitos indiretos da agropecuária em outros segmentos, como transportes, comércio e investimentos.