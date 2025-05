IBGE revisa alta do PIB do 4º trimestre de 2024 ante 3º trimestre de 2024 de 0,2% para 0,1%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre de 2024, que passou de alta de 0,2% para um crescimento de 0,1%.

O órgão também revisou a taxa do PIB do terceiro trimestre do ano passado, na comparação como o segundo trimestre (0,7% para 0,8%).