BCE dispõe de pouco espaço para mais cortes de juros, mas precisa ser flexível, diz dirigente

É amplamente esperado que o BCE volte a cortar seus juros básicos na reunião de política monetária da próxima semana, no dia 5, marcando a oitava redução dos custos de empréstimos em um ciclo de relaxamento que teve início em junho do ano passado.

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta disse que a instituição tem espaço limitado para implementar novos cortes de juros, mas manterá uma postura flexível e pragmática em relação a futuras decisões, que serão tomadas caso a caso.

"O espaço para novos cortes nas taxas naturalmente diminuiu", disse Panetta, que também é presidente do BC da Itália, em discurso nesta sexta-feira. "No entanto, a perspectiva econômica continua fraca, e as tensões comerciais podem levar a uma deterioração", acrescentou.

Panetta, que falou durante apresentação do relatório anual do BC italiano, disse também que será crucial o BCE manter uma postura flexível e pragmática, "monitorando as condições de liquidez e os sinais vindos dos mercados financeiros e de crédito".