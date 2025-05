Tribunais estão obstruindo a receita tarifária, diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quinta-feira, 29, que os tribunais estão obstruindo a receita tarifária do país e que o judiciário não deve comentar sobre tarifas.

"Os parceiros comerciais que nos abordam de boa fé, estamos perto de grandes acordos" afirmou Bessent à Fox News sem citar prazos.

À respeito da China, o secretário admitiu que as negociações "estão um pouco lentas", mas que são conversações complexas o suficiente para que os líderes se manifestem. "Estou confiante de que a China participará".

Bessent ainda comentou que as discussões sobre a China devem continuar nas próximas semanas e que considera a possibilidade de uma conversa entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, no futuro.

Segundo ele, o déficit federal deve ser menor do que no ano anterior, com a estabilização da dívida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) em 2028. "Aumento da produtividade com inteligência artificial pode contribuir com PIB nos próximos 12 ou 24 meses", acrescentou.