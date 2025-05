'Todo mundo ficava com medo de mexer nessa ferida', diz Haddad sobre projeto da renda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 29, que, "por muitos anos, todo mundo fingia que não via problema" na cobrança de Imposto de Renda sobre a população mais pobre e que "todo mundo ficava com medo de mexer nessa ferida".

"Por muitos anos, todo mundo fingia que não via problema, que o rico não paga IR e o trabalhador paga muito IR. E todo mundo ficava com medo de mexer nessa ferida. Lula mandou um projeto para o Congresso. Ontem conversei com o relator (deputado Arthur Lira)", disse, em evento em Santa Catarina ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.