Petrobras: 52 novas embarcações vão ser contratadas até 2026 com investimento de R$ 29 bi

Chambriard participa de cerimônia de retomada das operações do Porto de Itajaí nesta quinta-feira, 29, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros de Estado.

Segundo a presidente da Petrobras, a "retomada das operações do Porto de Itajaí representa o compromisso do governo com o crescimento econômico do País". Chambriard disse que a estatal "olha com atenção para cada Estado e porto brasileiro".