Membro do governo Trump diz estar confiante no sucesso do recurso da decisão que barrou tarifas

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou que a decisão do painel de juízes norte-americanos de barrar o tarifaço do presidente do país, Donald Trump, será anulada e está confiante no sucesso do recurso da decisão, em entrevista para a Fox Business . Segundo ele, a medida não afetará os acordos comerciais que estão em andamento.

Questionado, Hassett se recusou a dizer se um deles é com a Índia, país que estaria com conversas avançadas com os norte-americanos.

Hassett pontuou ainda que está "100% confiante" de que os republicanos irão passar no Senado o "grande e lindo projeto de lei" e que, caso não passe, acontecerá o maior aumento de impostos no país. "A economia irá prosperar quando o projeto de lei for aprovado, estou confiante no crescimento de 4%", acrescentou.