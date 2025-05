Massa de renda de R$ 349,4 bi no tri até abril é novo recorde da série, aponta IBGE

Com a ocupação e a renda fortes, a massa de salários em circulação na economia renovou novo patamar recorde no trimestre encerrado em abril, totalizando R$ 349,355 bilhões. O rendimento médio de quem está trabalhando permaneceu também rondando os maiores patamares da série histórica iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado da massa de renda significou um aumento de R$ 19,468 bilhões no período de um ano, alta de 5,9% no trimestre encerrado em abril de 2025 ante o trimestre terminado em abril de 2024. Na comparação com o trimestre terminado em janeiro de 2025, a massa de renda real cresceu 0,8% no trimestre terminado em abril, R$ 2,627 bilhões a mais.