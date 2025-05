Guimarães: Não é o momento de fechar portas sobre alternativas a IOF

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, disse que agora não é o momento de "fechar nenhuma porta", inclusive em termos de diminuição de despesas, para possíveis alternativas ao aumento do IOF. A elevação do imposto foi anunciada pela equipe econômica na semana passada, mas enfrenta oposição do Congresso.

"Eu acho que não é um momento de fechar nenhuma porta, e nem de dizer que é o caminho", afirmou Guimarães, quando indagado por jornalistas sobre o tema na saída do 4º Congresso da Abipag, em Brasília. "É uma discussão. O relógio começou a contar agora, ainda é muito cedo."