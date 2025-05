Gripe aviária: RS determina restrição de acesso, higienização e vedação em granjas

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) determinou o reforço imediato das medidas de biossegurança em todas as granjas avícolas comerciais do Rio Grande do Sul. A nova diretriz prevê a restrição total do acesso de visitantes às propriedades, a exigência de troca de roupas e calçados para ingresso, bem como a desinfecção adequada de veículos que entram nas granjas.

Além disso, as estruturas devem passar por revisão completa: telas antipássaros, passarinheiras, cumeeiras, portões e cercas precisam estar íntegras para evitar o contato das aves de produção com outros animais. A manutenção de silos de ração e reservatórios de água limpos e bem vedados também é obrigatória, assim como a proibição do acesso das aves a piquetes sem telas na parte superior, conforme determina a Portaria Mapa nº 782, de 26 de março de 2025.