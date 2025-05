É cedo para especular sobre impacto de tarifas e como elas vão funcionar, diz Daly, do Fed

Durante evento no Rotary Club de Oakland, Daly afirmou que, apesar da incerteza gerada por possíveis mudanças no comércio, a política monetária e a economia dos EUA estão "em boa posição". Ela destacou que os mercados "estão tentando processar incertezas sobre a economia", o que se reflete nos rendimentos dos títulos. "Estamos em um ambiente de muita incerteza, tudo é possível. Espero que sejamos capazes de conduzir a política conforme necessário."

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta quinta-feira, 29, que ainda não é possível prever como a nova política tarifária afetará a economia americana. "Ainda não sabemos os impactos da política tarifária", disse. Segundo ela, as tarifas "ainda estão sendo negociadas" e "é cedo para especular sobre impacto e como elas vão funcionar". Diante disso, acrescentou que a instituição está "na posição de 'esperar para ver'".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sobre o mercado de trabalho, Daly observou que ele "está enfraquecendo, mas é sólido". Há, segundo ela, "uma sensação geral de otimismo cauteloso". Ela também reiterou que o Fed continuará comprometido com a meta de estabilidade de preços: "Continuaremos a trazer a inflação para baixo". Ainda assim, reconheceu que "não chegaremos à meta de 2% neste ano".

Daly afirmou que os trabalhadores "estão bem preocupados com a inflação", embora os dados mais recentes mostrem avanços. "Estamos fazendo progressos com a inflação", disse.

Questionada sobre o relacionamento entre o Fed e a Casa Branca, especialmente diante das tensões entre o presidente Donald Trump e o presidente do BC americano, Jerome Powell, Daly minimizou: "É parte do trabalho. É preciso saber de suas responsabilidades enquanto membro de um banco central." E completou: "Conheço Powell muito bem e sei que ele repetiu essas palavras para Trump no encontro de hoje."