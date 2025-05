Costco supera em lucro e receita no 4º tri fiscal; empresa diz estar menos exposta à tarifas

O clube de armazéns registrou lucros de US$ 4,28 por ação, enquanto o consenso entre os analistas monitorados pela FactSet era de US$ 4,24. A receita do trimestre encerrado em 11 de maio foi de US$ 63,2 bilhões, também acima da previsão dos analistas de US$ 63,1 bilhões.

A Costco Wholesale divulgou hoje vendas e lucros maiores do que o esperado para o quarto trimestre fiscal, mostrando mais uma vez que é um refúgio contra a volatilidade econômica.

Especialistas argumentam que a Costco está menos exposta às tarifas do que muitos outros varejistas. Cerca de um terço das vendas dela nos EUA é importada, e menos da metade dos itens vem da China, do México e do Canadá.

A escala da empresa também lhe dá uma vantagem na negociação de melhores preços com os fornecedores, o que poderia ajudar a compensar quaisquer efeitos tarifários existentes.

Às 17h41 (de Brasília), as ações da Costco subiam 0,32% no after hours de Nova York.