Consumo nos lares brasileiros cresce 1,25% em abril frente a março, mostra Abras

Entre os estímulos econômicos que contribuíram para o desempenho de abril estão a liberação escalonada de R$ 12 bilhões do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o repasse de R$ 13,66 bilhões do Bolsa Família a mais de 20 milhões de famílias, o pagamento do auxílio-gás, a continuidade do saque do PIS/Pasep e a antecipação da primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas do INSS.

Além disso, Milan acredita que medidas previstas para o segundo trimestre, como o reajuste dos servidores públicos federais e o pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda, devem sustentar o consumo nos próximos meses.

Cestas

O levantamento da Abras também aponta que o preço da cesta de 35 produtos de largo consumo subiu 0,82% em abril, passando de R$ 812,54 para R$ 819,20. Em 12 meses, o aumento acumulado é de 10,83%.