Ceron: Provavelmente no acumulado de 12M até maio teremos resultado primário superavitário

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira, 29, que provavelmente será registrado um resultado primário superavitário no acumulado de 12 meses até maio. Segundo ele, esse cenário corrobora o processo de recuperação e consolidação fiscal.

Ceron afirmou que o deslocamento de pagamento de precatórios teve um impacto importante nas despesas do ano. Segundo o RTN, as despesas avançaram 2,5% no mês passado, já descontada a inflação, em comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado destes quatro meses, a despesa total apresentou diminuição de 1,9%.