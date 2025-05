UE e Emirados Árabes Unidos iniciam negociações para acordo bilateral de livre comércio

A União Europeia (UE) e os Emirados Árabes Unidos (EAU) iniciaram oficialmente negociações para um acordo bilateral de livre comércio, potencialmente o primeiro pacto comercial abrangente da UE na região do Golfo.

Um comunicado da UE afirma que as primeiras rodadas de negociação terão como foco a redução de tarifas sobre bens, além da facilitação do comércio de serviços, comércio digital e fluxos de investimento. As conversas também buscarão fomentar o comércio em setores estratégicos, como energia renovável, hidrogênio verde e matérias-primas críticas, essenciais para a transformação econômica verde e digital da UE e dos Emirados, além de reforçar a segurança econômica de forma ampla.