Salesforce tem lucro líquido de US$ 1,54 bilhão no 1º tri

A Salesforce divulgou lucro líquido de US$ 1,54 bilhão no primeiro trimestre, frente a US$ 1,53 bilhão no mesmo período do ano passado. O resultado, divulgado nesta quarta-feira, 28, após o fechamento do mercado financeiro, superou as expectativas dos analistas.

Excluindo itens pontuais, o lucro ajustado por ação foi de US$ 2,58, acima da estimativa consensual de Wall Street - de US$ 2,55, segundo a FactSet - e dos US$ 2,44 registrados no mesmo período do ano passado.