Resgate de R$ 1,4 bi do FGO e FGEDUC por Fazenda pode ocorrer até 5 dias após pedido

O resgate de R$ 1,4 bilhão do Fundo Garantidor de Crédito (FGO) e Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC) pelo Ministério da Fazenda ocorreria em até cinco dias a partir de um pedido formal do secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

A pasta conta com os recursos para compensar a perda em receitas pela decisão de rever parte do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), como mostrou o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). As mudanças devem ter um impacto de R$ 1,4 bilhão nas projeções de arrecadação do governo.