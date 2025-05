Petróleo fecha em alta com restrição à Chevron na Venezuela e decisão da Opep+

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 1,56% (US$ 0,95), fechando a US$ 61,84 o barril. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), ganhou 1,18% (US$ 0,75), para US$ 64,32 o barril.

No meio da tarde, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que é preciso saber quando usar sanções. "Se um acordo for possível, não usarei", disse. Na véspera, Trump havia afirmado que o líder russo, Vladimir Putin, está "brincando com fogo".

"Apesar das manchetes citando preços deprimidos do petróleo, da confiança do mercado abalada pelas tarifas de Trump e das preocupações com a dívida dos EUA, o WTI ainda se mantém firme acima do nível psicológico de US$ 60," afirma em nota Razan Hilal, da Forex.com. O referencial americano tem forte suporte entre US$ 55 e US$ 58 e resistência chave entre US$ 63 e US$ 65, diz Hilal.

*Com informações da Dow Jones Newswires