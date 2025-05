Nvidia tem lucro ajustado de US$ 19 bi com salto em receita, mas China afeta guidance

A Nvidia reportou um lucro líquido de US$ 18,77 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026. Em base ajustada, o resultado foi de US$ 19,89 bilhões, alta de 31% em relação aos US$ 15,24 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. O lucro por ação diluído ajustado foi de US$ 0,81, ante US$ 0,61 por ação no ano anterior, considerando o desdobramento de ações de 10 para 1 realizado em junho.

A receita total da companhia somou US$ 44,06 bilhões no trimestre encerrado em abril, crescimento de 69% na base anual e ligeiramente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 43,34 bilhões. O número já reflete a impossibilidade de embarcar US$ 2,5 bilhões em chips para a China devido a restrições de exportação.