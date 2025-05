No Japão, leilão de títulos de 40 anos tem demanda mais fraca em quase um ano

O governo vendeu cerca de 500 bilhões de ienes, o equivalente a US$ 3,46 bilhões, em títulos de 40 anos, com rendimento de 3,135%. A relação entre oferta e cobertura caiu para 2,21, em comparação com 2,92 em março. Foi o menor nível desde julho de 2024.

Os rendimentos dos títulos JGB superlongos têm subido recentemente devido à falta de investidores e às preocupações com a saúde fiscal do país. O rendimento dos papéis subiu 3,5 pontos-base, para 3,320%, durante as negociações desta quarta, enquanto o rendimento dos títulos de 30 anos avançou 11 pontos-base, para 2,940%.

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, prometeu monitorar de perto as movimentações no setor de títulos superlongos e afirmou que uma pesquisa da instituição mostrou que as taxas de curto e médio prazo teriam um impacto maior na economia.

Na terça-feira, 27, houve uma queda acentuada nos juros dos rendimentos soberanos japoneses proporcionada pelos rumores de que o Japão considera reduzir a emissão de títulos superlongos no atual ano fiscal. O motivo seriam os recentes aumentos acentuados nos rendimentos dos JGBs. Fonte: Dow Jones Newswires.