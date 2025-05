Justiça dos EUA suspende as tarifas recíprocas de Trump relacionadas ao fentanil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A decisão suspende as tarifas existentes pela lei de emergência. Ela também impede que o presidente Trump aumente as taxações, incluindo a ameaça de tarifas de 145% sobre as importações da China e de 50% sobre a União Europeia", disse o procurador-geral do Arizona, Kris Mayes, que liderou a ação judicial juntamente com o estado de Oregon e vários outros estados democratas.

Um porta-voz da Casa Branca disse à Bloomberg que "não cabe a juízes não eleitos decidir como lidar adequadamente com uma emergência nacional".

Trump tem o direito de recorrer da decisão. A Suprema Corte dos EUA poderá ter a palavra final no caso.