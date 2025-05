HP deve aumentar preços e transferir produção para fora da China em meio à pressão tarifária

Os planos surgem no momento em que a fabricante de computadores e impressoras reduziu suas perspectivas para o ano, citando custos de tarifas mais altas do que o esperado e a moderação da demanda por hardware no último trimestre.

Como resultado, a empresa aumentou sua produção em países como Vietnã, Tailândia, Índia, México e Estados Unidos. Ela espera que quase todos os seus produtos norte-americanos sejam fabricados fora da China até o final de junho. A HP também lançará "ações de preço direcionadas" e, ao mesmo tempo, aumentará seu foco no controle de custos.

Para o ano fiscal de 2025, a HP agora espera um lucro ajustado por ação de US$ 3 a US$ 3,30, abaixo da previsão anterior de US$ 3,45 a US$ 3,75. Para o trimestre atual, a empresa previu lucros ajustados por ação de US$ 0,68 a US$ 0,80, incluindo um encargo de US$ 0,11 relacionado à reestruturação.

Os analistas consultados pela FactSet esperavam ganhos ajustados de US$ 0,90 por ação para o trimestre atual e de US$ 3,56 por ação no ano.

O lucro da HP foi de US$ 406 milhões, ou US$ 0,42 por ação, para os três meses encerrados em 30 de abril, abaixo dos US$ 607 milhões, ou US$ 0,61 por ação, um ano antes.