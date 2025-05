Azul estima queda da alavancagem de 5,1x para 3x com recuperação judicial nos EUA

A Azul prevê que o processo Chapter 11, equivalente à recuperação judicial nos EUA, permita uma desalavancagem significativa da companhia. A estimativa da aérea é que a alavancagem caia de 5,1 vezes para 3 vezes com o processo. Para 2026, estima que o indicador desacelere para 2,2 vezes, enquanto deve atingir 1,7 vez em 2027.

Em apresentação a investidores, a companhia destaca ainda a expectativa de redução na despesa com juros (cash interest expense). Com o plano revisado, projeta uma cifra de US$ 113 milhões para 2025 ante US$ 216 milhões anteriormente. No ano que vem, estima que a redução caia de US$ 255 milhões para US$ 85 milhões. Já para 2027, a projeção foi reduzida de US$ 253 milhões para US$ 105 milhões.