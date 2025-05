Azul cria comitê independente especial para assuntos relacionados ao Chapter 11

O Conselho de Administração da Azul aprovou nesta quarta-feira, 28, a criação de um comitê independente especial para tratar dos temos relacionados ao Chapter 11. A aérea anunciou mais cedo que protocolou o pedido de recuperação na Justiça dos Estados Unidos.

O comitê atuará como um órgão consultivo do conselho de administração. Com isso, terá poderes e competência para avaliar, revisar, planejar, supervisionar negociações e dar recomendações ao conselho sobre quaisquer assuntos decorrentes ou relacionados aos procedimentos do Chapter 11, segundo fato relevante divulgado pela companhia.