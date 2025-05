TCU: Auditoria vai avaliar regulação e gestão dos cortes de geração renovável, o curtailment

O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou neste mês uma auditoria operacional para avaliar a regulação e gestão dos cortes de geração renovável, conhecidos como "curtailment" no jargão do setor. Os técnicos da Corte de Contas querem verificar, por exemplo, aderência com a legislação vigente e as melhores práticas regulatórias.

Segundo um técnico do Tribunal, ouvido pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a fiscalização está no início, na fase de planejamento. O tema envolve diretamente o Ministério de Minas e Energia (MME), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), bem como o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).